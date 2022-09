https://fr.sputniknews.africa/20220926/il-fait-des-zigzags-fous-sur-une-autoroute-en-algerie--video-1056298990.html

Il fait des zigzags fous sur une autoroute en Algérie – vidéo

Doublant les voitures tantôt sur la droite tantôt sur la gauche, un chauffard a été filmé alors qu'il circulait à grande vitesse sur une autoroute entre Alger... 26.09.2022, Sputnik Afrique

Les manœuvres d’un conducteur algérien ont failli mettre en danger sa propre vie ainsi que celle des autres automobilistes. Une vidéo diffusée sur Internet montre sa voiture zigzaguant à vive allure sur l’autoroute entre Alger et Boumerdès, évitant à peine les collisions.Les accidents de la route sont de plus en plus fréquents et violents en Algérie. Le comportement irresponsable de certains automobilistes en constitue l’une des causes principales.Des mesures nécessairesLe 11 septembre, lors du Conseil des ministres, le Président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les accidents de la route exigeaient "une solution coercitive compte tenu des proportions qu’a pris ce phénomène récemment".Il a ainsi demandé au gouvernement d’imposer "les peines les plus lourdes pour les cas de non-respect avéré du Code de la route", note le média.

