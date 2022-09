https://fr.sputniknews.africa/20220926/connards-apres-une-rencontre-avec-biden-le-president-sud-coreen-lance-une-insulte-1056305483.html

"Connards": après une rencontre avec Biden, le Président sud-coréen lance une insulte

"Ce serait tellement humiliant pour Biden si ces connards ne l’approuvaient pas au Congrès". Attribuée à Yoon Seok-youl, cette phrase a été relayée à la TV. Il... 26.09.2022, Sputnik Afrique

corée du sud

joe biden

congrès des états-unis

états-unis

injures

international

Le Président sud-coréen est pris dans la tourmente, accusé d’avoir lancé une insulte à l’encontre des législateurs américains, après avoir discuté avec Joe Biden.À en croire les images publiées par la chaîne de télévision MBC, Yoon Seok-youl semble parler aux assistants tout en quittant la salle au milieu du bruit.Divers médias sud-coréens et américains ont plus tard avancé que cette remarque concernait l’intention du Président américain d’investir 6 milliards de dollars dans la lutte contre le sida et les maladies infectieuses. Car une telle initiative nécessite d’une approbation du Congrès.Les propos démentisLe bureau présidentiel a cependant démenti le 22 septembre avoir utilisé un langage grossier en référence au Congrès américain et au Président Biden. Selon l’instance, le chef de l’État faisait référence à l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition sud-coréenne sans mentionner le Congrès américain ou Biden.Enfin, Yoon Seok-youl lui-même a déclaré ne pas avoir eu recours à cette expression à l’égard de ses partenaires américains. Selon le Président cité par Yonhap, ces "faux reportages médiatiques" risquent d’ "endommager l’alliance" et de "mettre les gens en danger".

corée du sud

états-unis

