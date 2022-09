https://fr.sputniknews.africa/20220922/quand-joe-biden-annoncait-en-1997-les-consequences-de-lelargissement-de-lotan-1056261780.html

Quand Joe Biden annonçait en 1997 les conséquences de l’élargissement de l’Otan

Quand Joe Biden annonçait en 1997 les conséquences de l’élargissement de l’Otan

L’actuel Président américain avait averti, en 1997, des conséquences qu’entraînerait une adhésion des pays Baltes au sein de l’Otan. Or, ces Etats ont bien... 22.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-22T22:51+0200

2022-09-22T22:51+0200

2022-09-22T22:51+0200

otan

joe biden

pays baltes

élargissement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1e/1055695804_0:127:1289:852_1920x0_80_0_0_048b636e9cb39a273340c263a8faa627.jpg

25 ans plus tard, cette alerte a une résonnance toute particulière. Le 20 juin 1997, Joe Biden alors sénateur du Delaware, avait tenu un discours devant le Conseil de l’Atlantique. La Hongrie, la Pologne et la République Tchèque avaient été invitées quelques jours avant le sommet de Madrid, où elles avaient engagé des pourparlers en vue d’adhérer à l’Otan.Interrogé sur l’éventualité d’une adhésion des pays Baltes à l’Alliance, Joe Biden avait alors déclaré que cela entraînerait une réaction vigoureuse et hostile de la part de la Russie.Promesse de non-élargissement de l’OtanLe 9 février 1990, le secrétaire d’Etat américain de l’époque, James Baker, s’est entretenu avec le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev. Au cours de la discussion qui portait sur la réunification allemande, le dirigeant soviétique avait émis une condition, à savoir le non élargissement de l’Otan à l’est. Toutefois, le 10 janvier 1994, lors du sommet de Bruxelles, les 16 pays membres de l’Otan ont évoqué la possibilité d’un éventuel élargissement. En 1995, l’étude de ce projet a été concluante.En 1999, La Hongrie, la Pologne et la République Tchèque deviennent membres, puis les pays Baltes en 2004. En 2007, lors de la conférence de Munich, Vladimir Poutine a dénoncé cet élargissement de l’Otan, ainsi que l’unilatéralisme des États-Unis.

pays baltes

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, joe biden, pays baltes, élargissement