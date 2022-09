https://fr.sputniknews.africa/20220925/le-premier-ministre-malien-critique-plusieurs-chefs-detat-africains-et-le-patron-de-lonu--1056291451.html

Le Premier ministre malien critique plusieurs chefs d’État africains et le patron de l’Onu

Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a tiré à boulets rouges sur plusieurs dirigeants africains devant l’Onu. Il s’en est aussi pris au... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Le Premier ministre par intérim du Mali a mis les pieds dans le plat à la tribune de l’Onu. Abdoulaye Maïga ne s’en est pas seulement pris à la France, mais a également pointé du doigt plusieurs chefs d’État africains.Il a en particulier attaqué Mohamed Bazoum, Président du Niger, lui reprochant de ne pas avoir tenu des propos injurieux à l’égard du Mali, allant jusqu’à dire qu’il n’était pas un véritable Nigérien.Mohamed Bazoum s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur la situation malienne. Il avait par exemple jugé "totalement absurde" la récente arrestation de 49 militaires ivoiriens au Mali, reprochant à Bamako de faire preuve "d’ingratitude" après la levée des sanctions de la CEDEAO à son encontre.La CEDEAO et l’ONU y passent aussiDans son allocution, Abdoulaye Maïga a encore critiqué le dirigeant de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Ce dernier avait également commenté l’arrestation des militaires ivoiriens, déclarant qu’"à la place des Maliens" il aurait "relâché ces 49 soldats".Une sortie qui n’a pas plu au Premier ministre malien, lequel l’a invité à ne pas "banaliser le rôle de la CEDEAO", rappelant au passage que la séparation des pouvoirs existait au Mali et que Bamako entendait que la Justice fasse son travail.Il a en outre souligné que le président de la CEDEAO serait jugé sur ses résultats en Afrique et non sur des "show médiatiques servant des agendas étrangers".Même tarif pour le secrétaire générale de l’Onu, Antonio Guterres, qui avait affirmé que les militaires détenus n’étaient pas des mercenaires. Le Premier ministre malien lui a signifié son désaccord, l’accusant d’outrepasser ses attributions.

