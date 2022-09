https://fr.sputniknews.africa/20220925/la-volonte-de-quatre-regions-dintegrer-la-russie-confirmee-par-un-nouveau-sondage-1056282298.html

La volonté de quatre régions d’intégrer la Russie confirmée par un nouveau sondage

Un sondage, le deuxième en deux jours, montre que la majorité des habitants du Donbass, des régions de Zaporojié et de Kherson sont favorables au rattachement... 25.09.2022, Sputnik Afrique

"Je vais plutôt participer au référendum", telle est la réponse de la grande majorité des habitants de deux Républiques populaires du Donbass et des régions de Zaporojié et de Kherson, interrogés par Insomar, une des plus grandes sociétés de recherches sociales russes.Selon l’étude publiée ce samedi 24 septembre, les intentions de vote se chiffrent à 91% dans la République populaire de Lougansk (RPL) et à 89% dans la République populaire de Donetsk (RPD), tandis que cet indicateur est de 82% dans la région de Zaporojié et 72% dans la région de Kherson.Le taux d’abstention s’avère minime: 4% de la population du Donbass, 6% de la région de Zaporojié, 14% de la région de Kherson.En ce qui concerne le rattachement éventuel à la Russie, ce choix historique est approuvé par plus de 80% des répondants dans ces régions: 97% dans la RPL, 94% dans la RPD, 84% et 83% dans les régions de Zaporojié et de Kherson respectivement.Dans chacune des régions, Insomar a interrogé 1,000 répondants, le taux d’erreur est donc marginal, 3,1%, indique la société.La tendance générale, révélée par l’étude d’Insomar, correspond aux résultats du sondage publié la veille par le Centre panrusse d'étude de l'opinion publique.Du 23 au 27 septembre 2022, dans les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson, se tiennent les référendums pour déterminer l’avenir de ces territoires, principalement russophones, quant au rattachement éventuel à la Fédération de Russie.

