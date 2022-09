https://fr.sputniknews.africa/20220925/la-greve-des-controleurs-aeriens-de-plusieurs-aeroports-africains-suspendue-1056287806.html

La grève des contrôleurs aériens de plusieurs aéroports africains suspendue

En Côte d'Ivoire, l'union syndicale des contrôleurs aériens a suspendu pour 10 jours son mouvement de grève qui avait paralysé le trafic sur plusieurs... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Le bureau exécutif de l’Union des syndicats des contrôleurs qériens de l’ASECNA (USYCAA) a décidé, le 24 septembre, de suspendre la grève des contrôleurs aériens convoquée du 23 au 25 septembre et qui a paralysé plusieurs aéroports ouest-africains.Cette décision, explique le Bureau dans un communique a été prise à l’issue d’une rencontre avec le Premier ministre ivoirien, et de la séance de négociation entre le Secrétaire général exécutif de l’USYCAA, le ministre des Transports du Sénégal et le Directeur général de l’ASECNA, et les conclusions qui en ont résulté, ainsi que l’engagement de certaines autorités des différents pays membres de l’ASECNA.Les contrôleurs aériens ont salué dans ce sens l'implication personnelle du Président ivoirien Alassane Ouattara qui a fait la promesse ferme de porter les préoccupations des Contrôleurs Aériens au niveau qui convient.De même, les services de la circulation aérienne seront fournis dans tous les espaces aériens et aéroports gérés par l’ASECNA à compter aussi de ce samedi à 12H00 TU.Cette nouvelle suspension est consentie par les contrôleurs aériens de l’ASECNA pour donner une fois de plus une chance au dialogue en vue de la satisfaction de leur plateforme revendicative en huit points, souligne-t-on.Les revendications sont essentiellement relatives au renforcement des capacités opérationnelles, à l’épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l’ASECNA.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

