Une grève des contrôleurs aériens paralyse plusieurs aéroports africains

24.09.2022

Une grève des contrôleurs aériens paralysait le 23 septembre plusieurs aéroports africains, notamment celui d'Abidjan où la totalité des vols commerciaux ont été annulés, a appris l’AFP auprès de sources aéroportuaires.Les grévistes réclament notamment une amélioration de leurs conditions de travail et de meilleurs plans de carrière."On ne peut pas opérer. Tous nos vols sont annulés", a confirmé à l'AFP le responsable de la communication de la compagnie Air Côte d'Ivoire, Yacouba Fofana.La compagnie Air France jointe à Abidjan a également confirmé l'annulation de ses deux vols au départ de Roissy, censés atterrir dans la soirée dans la capitale économique ivoirienne, ainsi que de deux vols qui devaient en partir vers la France.Les vols Air France drainent chaque jour des centaines de passagers entre les deux pays.Abidjan n'est donc pas le seul aéroport concerné par des perturbations d'ampleur.Aucun avion n'a atterri ou décollé de l'aéroport de Ouagadougou, selon des sources aéroportuaires. À Bamako, quasiment tous les vols commerciaux ont été annulés, a dit un responsable de l'aéroport souhaitant rester anonyme. Une responsable d'une agence de voyages de Dakar a également fait état de passagers coincés à Lomé, au Togo.À Dakar, cinq vols sur 17 ont été annulés, selon un responsable de l'aéroport, là aussi sous le couvert de l'anonymat.Et l'Afrique centrale n'était pas non plus épargnée: au Cameroun, la compagnie nationale Camair-Co a indiqué sur Twitter que la grève a conduit "à l'annulation de tous ses vols" vendredi.

