Dédollarisation: le Népal prêt aux transactions en devises nationales avec la Russie

À l’instar des pratiques concertées entre les spécialistes russes et indiens, le Népal voudrait travailler avec la Russie sur le lancement de transactions en devises nationales, a déclaré ce dimanche 25 septembre à Sputnik l’ambassadeur népalais à Moscou, Milan Raj Tuladhar.Le diplomate a ajouté qu’il y avait des problèmes à résoudre dans cette sphère mais qu'il serait possible de les régler lors de consultations entre les Banques centrales.Non au dictat du dollarAu dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui s’est tenu en Ouzbékistan les 15 et 16 septembre, plusieurs chefs d’État, dont ceux de la Russie, de la Chine, de l’Inde et de l’Iran, ont fixé une feuille de route pour augmenter progressivement la part des monnaies nationales dans les règlements mutuels.Moscou vend déjà son gaz en roubles à la Chine et à la Turquie.L’Inde et la Russie discutent de la possibilité de reconnaître leurs systèmes nationaux de paiement Mir et RuPay et d’augmenter leurs transactions en roubles et roupies.Au sein des BRICS (le groupe qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l’Afrique du Sud), les pays abordent également la question de la mise en place d’une monnaie de réserve internationale, basée sur les monnaies des cinq membres du groupe.

