Une Polonaise s’est fait livrer des pierres peintes au lieu de charbon

Une ruée sur le charbon en Pologne a sans doute provoqué la flambée des ventes frauduleuses. Des escrocs vendent des pierres peintes au lieu de cette précieuse... 24.09.2022, Sputnik Afrique

Plusieurs escroqueries au charbon ont été recensées en Pologne où la population constitue des réserves à l’approche de l’hiver, face à la crise énergétique.Au lieu de véritable charbon, des vendeurs ont livré des pierres peintes en noir à un habitant de la ville de Zawiercie, indique le portail Zawiercie 112. L’escroquerie ne s’est manifestée que lorsque la peinture est partie sous la pluie. Le client a porté plainte.Des vendeurs qui disparaissentUne autre personne a répondu à une annonce de vente de charbon sur Internet et a versé la somme nécessaire. Quelques jours plus tard, la publication a été supprimée et la commande n’a jamais été livrée, rapporte Tok FM.Enfin, une habitante d'une petite ville du district de Tarnowskie Góry a été trompée par un homme qu'elle a rencontré sur Internet, relate Gwarek.L'homme a déclaré qu'il avait un ami qui vendait du charbon à un prix avantageux. La femme a collecté les commandes d'amis et a payé la première partie de la transaction. La deuxième partie devait être remise au chauffeur. Personne n’a reçu la marchandise, le vendeur étant devenu injoignable.La police polonaise a mis en garde contre ce genre d’escroqueries qui se multiplient. "Le charbon est devenu une denrée rare et un domaine attractif pour les activités de ces vendeurs malhonnêtes", a-t-elle noté sur son site.

