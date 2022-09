https://fr.sputniknews.africa/20220924/un-s-300-qui-a-detruit-plus-de-200-appareils-dattaque-ukrainiens---video-1056274840.html

Un S-300 qui a détruit plus de 200 appareils d’attaque ukrainiens - vidéo

Des images montrant un système d’arme sol-air S-300V déployé lors de l’opération militaire en Ukraine ont été publiées par le ministère russe de la Défense. À... 24.09.2022, Sputnik Afrique

La Défense russe a diffusé une vidéo montrant un système d’arme sol-air S-300V opérationnel qui a déjà détruit plus de 200 appareils d’attaque ukrainiens lors de l’opération militaire spéciale.La version initiale du système a été déployée pour la première fois en 1980. Il se compose de plusieurs éléments, au minimum d’un lanceur, d’un radar de conduite de tir et d’un poste de commandement. L’arme est capable d’atteindre des cibles aérodynamiques à une portée maximale de 100 km et à une altitude allant jusqu’à 30 kilomètres. Quant aux cibles balistiques, ses limites sont respectivement de 40 km et de 25 km.Opération spécialeDepuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale visant la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine. Son objectif est de défendre les victimes de violences et de génocide par Kiev, a indiqué le Président russe. Le but final est de libérer le Donbass et de créer les conditions nécessaires garantissant la sécurité de la Russie, a-t-il noté.

