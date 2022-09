https://fr.sputniknews.africa/20220924/nous-sommes-des-pays-amis-le-soudan-veut-developper-ses-relations-avec-la-russie-1056273490.html

"Nous sommes des pays amis": le Soudan veut développer ses relations avec la Russie

"Nous sommes des pays amis": le Soudan veut développer ses relations avec la Russie

Un État africain de plus se dit prêt à développer davantage ses contacts avec la Russie: le Soudan affirme apprécier la position de Moscou. 24.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-24T09:37+0200

2022-09-24T09:37+0200

2022-09-24T09:37+0200

afrique subsaharienne

soudan

coup d'etat

sergueï lavrov

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1052338236_547:0:1052:284_1920x0_80_0_0_4f6d469ac00cd249154de81171028b42.jpg

En marge de l’Assemblée générale de l’Onu qui se tient actuellement à New York, le général Abdel Fattah al-Burhan, au pouvoir au Soudan, a abordé les relations avec la Russie.De son côté, le ministre russe a espéré que les efforts du gouvernement soudanais -l’État africain étant plongé dans la tourmente politique depuis plus de trois ans- "pour normaliser pleinement la situation seront couronnés de succès".De plus, toujours en marge de l’Assemblée générale de l’Onu, Sergueï Lavrov s’est entretenu avec Simeón Oyono Esono Angue, chef de la diplomatie de la Guinée équatoriale et a exprimé l’importance de la tenue du deuxième sommet Russie-Afrique en 2023.La crise au SoudanDepuis 2019, le pays a connu plusieurs bouleversements politiques. En avril 2019, Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, a été destitué par l'armée et remplacé par un conseil militaire de transition, composé aussi de civils. En octobre 2021, le Premier ministre Abdallah Hamdok a été à son tour destitué par un groupe de militaires avec le général Abdel Fattah al-Burhan à sa tête. En novembre 2021, al-Burhan a formé un Conseil souverain et a prêté le serment constitutionnel devant le chef du pouvoir judiciaire du pays.Fin juillet 2022, al-Burhan a annoncé que les militaires ne participeraient plus à la politique et laisseraient aux forces civiles nommer les futurs chef de l'État et Premier ministre.Le pays connaît une forte inflation, avec une monnaie en chute libre et le prix du pain multiplié par dix depuis fin 2021. Selon l’Onu, près de 12 millions de Soudanais sont menacés d’une grave crise alimentaire.

afrique subsaharienne

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, coup d'etat, sergueï lavrov, coopération