La Turquie examine la possibilité de commercer par le troc avec la Russie

La Turquie examine la possibilité de commercer par le troc avec la Russie

L'Assemblée des exportateurs turcs (TIM), réunissant la filière exportatrice du pays, a déclaré que si les sanctions occidentales contre la Russie sont prolongées, il n'y aura pas de problèmes dans le commerce entre la Russie et la Turquie. La poursuite des activités, même par le troc, est à l'ordre du jour, relate le média turc Aydınlılk.Ainsi, la Turquie pourrait échanger des biens contre de l'énergie achetée en Russie, poursuit le quotidien, sans donner plus de détails.Suspension de MirCette annonce intervient suite à la suspension récente du réseau de cartes bancaires russe Mir en Turquie, ce dernier étant l’ultime recours pour les touristes russes après la cessation des opérations de Visa et MasterCard en Russie.En début de semaine, deux des plus grandes banques turques, Isbank et Denizbank, ont suspendu leur utilisation de Mir, à la suite d'une mise en garde de Washington. Quelques jours plus tard, Recep Tayyip Erdogan a annoncé évaluer les mesures à prendre à ce sujet.Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont imposé plusieurs trains de sanctions dans la finance, l'énergie, la défense et les technologies contre la Russie après qu’elle a annoncé le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février. La Turquie s’est abstenue de rejoindre les sanctions occidentales.

