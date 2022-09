https://fr.sputniknews.africa/20220924/insecurite-la-france-fait-pire-que-le-mexique-selon-une-recente-enquete-1056281059.html

Insécurité: la France fait pire que le Mexique selon une récente enquête

Insécurité: la France fait pire que le Mexique selon une récente enquête

La France est à la dérive en matière d’insécurité selon le classement Numbeo des villes les plus sûres. Paris, Nantes, Marseille: c’est le fiasco à tous les... 24.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que les faits divers se sont enchaînés à une vitesse folle cet été, avec en point d’orgue les agressions au Stade de France, le pays de Molière fait triste figure en matière de sécurité. La France racle désormais le fond du classement Numbeo des villes les plus sûres, basé sur le sentiment de sécurité des visiteurs.Sur les douze villes françaises présentes dans ce classement, une seule, Strasbourg, rentre dans le top 200. Paris et Marseille sont au-delà de la 300ème place. Nantes fait encore pire, se classant 407ème, juste derrière la capitale de la Colombie, Bogota, pourtant pas réputée pour être un havre de paix.Conséquence directe: au niveau national, la France se retrouve en fond de classement des pays où les visiteurs se sentent en sécurité, en compagnie d’États comme le Mexique, le Brésil ou l’Afrique du Sud.Réactions politiquesLa parution de ce nouveau classement a d’ailleurs crée un électrochoc dans la classe politique française. Le député Éric Ciotti (LR) a ainsi souligné que cette réalité était bien loin des "chiffres arrangés avant les élections", fustigeant le bilan d’Emmanuel Macron en matière de sécurité.Même son de cloche chez le maire de Cannes, David Lisnard, qui a accusé le gouvernement de "vendre ses résultats sécuritaires", alors même que le classement "pique".L’eurodéputé Gilles Lebreton (RN) a pour sa part parlé de "gifle pour Macron et Darmanin", voyant dans ce classement la confirmation des constats dressés par le RN.Fin août, un sondage Ifop révélait que 69% des Français pensaient que la délinquance avait augmenté sous le quinquennat d’Emmanuel Macron. 2% seulement pensaient qu’elle avait baissé depuis son entrée en fonction.

