Des policiers sont encerclés et violement agressés lors d’une opération anti-drogue à Marseille

Des policiers sont encerclés et violement agressés lors d’une opération anti-drogue à Marseille

Des coups de pied, de poing, de pierres… Plusieurs individus ont encerclé des policiers qui procédaient à une interpellation au cours d’une opération... 18.09.2022, Sputnik Afrique

Lors d’une opération anti-stupéfiants ayant eu lieu le 16 septembre dans la cité du Moulin du Mai, à Marseille, au moins trois policiers de la Brigade spécialisée de terrain ont été blessés, relate BFM TV en se référant à une source policière.Selon le média, les fonctionnaires ont découvert plusieurs centaines de grammes de drogues dans un appartement. Soudainement, ils ont reconnu sur place un homme recherché. Celui-ci s’est enfui, mais a été rapidement rattrapé.Des coups de poing, de pied…C’est à ce moment que la situation s’est dégradée. La chaîne indique que plusieurs individus se sont approchés des forces de l’ordre et se sont mis à les agresser à coups de poing, de pied et de pierres. Au moins trois policiers ont ainsi été blessés.D’après les informations d’Actu17, une vingtaine de malfrats sont responsables. L’un des policiers a reçu un pavé au niveau du visage et souffre d’une fracture au nez. L’autre a deux doigts cassés.Après ces incidents, six personnes ont été arrêtées. Actu17 précise que l’homme recherché était présenté comme l’un des leaders du trafic local.La préfète de police des Bouches-du-Rhône a exprimé son soutien aux blessés.

