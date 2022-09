https://fr.sputniknews.africa/20220923/nous-attendons-ca-depuis-huit-ans-des-electeurs-soulages-de-pouvoir-voter-aux-referendums-1056271501.html

"Nous attendons ça depuis huit ans": des électeurs soulagés de pouvoir voter aux référendums

Les premiers témoignages d’électeurs affluent suite aux référendums organisés dans le Donbass, à Kherson et Zaporojié. Certains déplorent d’avoir dû attendre... 23.09.2022, Sputnik Afrique

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1056271030_0:166:3073:1894_1920x0_80_0_0_094c8a21894a4ed2291137777a1e6e9a.jpg

Les référendums dans le Donbass, à Kherson et à Zaporojié pour le rattachement à la Russie ont été diversement accueillis par les populations. Beaucoup se disent soulagés de pouvoir exprimer leurs opinions après une attente de plusieurs années.Même impatience et même soulagement chez un autre habitant de Marioupol. Beaucoup se montrent optimismes et voient dans la tenue des référendums les promesses d’un avenir meilleur. Pour beaucoup, le référendum ne pourra pas effacer les horreurs de la guerre, mais reste la seule voie raisonnable. Stanislav Mikhaсhtchenko, un retraité réfugié en RPD, explique toute l’importance de se rendre aux urnes, alors que son appartement de Marioupol a été bombardé par le bataillon d’Azov*.Un potentiel rattachement à la Russie permettrait également aux russophones, longtemps persécutés par Kiev, de parler librement leur langue. Les étudiants pourront recevoir un enseignement semblable à l’enseignement russe, précise Viktor Petrovitch, directeur de l'école technique Vassilievski de l'Université de Melitopol.Plusieurs référendumsLes Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, qui avaient déjà proclamé leur indépendance en 2014, ont récemment réclamé un référendum sur un potentiel rattachement à la Russie. Les régions de Kherson et Zaporojié ont fait de même.Le scrutin a débuté ce 23 septembre et durera jusqu’au 27 du même mois, sous le regard de plusieurs centaines d’observateurs internationaux.*Organisation terroriste interdite en Russie

