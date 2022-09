https://fr.sputniknews.africa/20220920/proche-des-referendums-le-donbass-demandera-lobservation-des-pays-de-locs-et-des-brics-1056240790.html

Proche des référendums, le Donbass demandera l’observation des pays de l’OCS et des BRICS

Proche des référendums, le Donbass demandera l’observation des pays de l’OCS et des BRICS

Visant des votes "transparents et légitimes" pour adhérer à la Russie, les Républiques populaires de Donetsk et Lougansk souhaitent une observation externe. À... 20.09.2022, Sputnik Afrique

Dans les jours à venir, des référendums pour l’adhésion à la Russie sont attendus dans les Républiques du Donbass. Pour que ce vote soit "au maximum transparent et légitime", des observateurs étrangers seront invités.Le diplomate a tenu à souligner que la présence d’observateurs étrangers revêtait une grande importance.D’après lui, ces pays pourront s’assurer "de leurs propres yeux et en la personne de leurs représentants" que les habitants des républiques sont "déterminés à prendre une décision consciente de rejoindre la Russie".Des référendums exigésAuparavant, les autorités des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les administrations militaires et civiles des régions de Kherson et de Zaporojié, ont annoncé leur intention d’organiser des référendums sur l’adhésion à la Russie.Il est prévu que le vote ait lieu du 23 au 27 septembre dans les régions de Donetsk, Lougansk, Zaporojié et Kherson.

