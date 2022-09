https://fr.sputniknews.africa/20220923/loccident-utilise-les-institutions-de-lonu-pour-promouvoir-ses-interets-dit-un-ex-expert-de-lonu-1056269125.html

L’Occident utilise les institutions de l’Onu pour promouvoir ses intérêts, dit un ex-expert de l’Onu

L'Occident utilise les institutions de l'Onu pour promouvoir ses intérêts, dit un ex-expert de l'Onu

Censées défendre la sécurité mondiale, les institutions des Nations unies jouent sous la houlette de l’Occident et ne défendent que leurs intérêts, explique... 23.09.2022, Sputnik Afrique

L’Occident s’est toujours servi des institutions des Nations unies pour promouvoir ses propres intérêts, au détriment de la sécurité mondiale, a déclaré à Sputnik Alfred de Zayas, ancien expert suisse des Nations unies.Deux poids, deux mesuresFaute d’impartialité, ces institutions sapent les principes des droits de l’homme, agissant sous l’autorité des États-Unis:"En effet, lorsque des organisations telles que le Conseil des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, l'Organisation pour l'interdiction des produits chimiques trahissent le principe fondamental d'objectivité et d'impartialité, elles perdent leur autorité et leur crédibilité".Et d’ajouter que "les grands médias sont complices de la désinformation systématique et du lavage de cerveau, qui prévalent dans de nombreux pays et même parmi les membres du secrétariat de l'Onu".Des violations de la Charte de l’Onu par les USALe spécialiste est aussi revenu sur les cas où Washington a eu recours à son droit de veto au sein du Conseil de sécurité pour réaliser sa politique des doubles standards:Il a aussi rappelé que cette politique des doubles standards a été exercée par les États-Unis "dans tous les forums des Nations unies":En plus de cela, le conflit en Ukraine aurait pu être résolu depuis longtemps par des négociations pacifiques, si les États-Unis et l’Otan avaient respecté la Charte de l’Onu, a souligné Alfred de Zayas. Il a rappelé que ces pays avaient refusé de négocier avec la Russie en décembre 2021 et continuent de livrer des armes létales à l’Ukraine.Sur fond de conflits, Washington et Paris se sont prononcés pour l’adoption de nouveaux membres au Conseil de sécurité de l’Onu qui compte maintenant cinq pays permanents (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine). Parmi les candidats figurent l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, le Mexique, le Brésil, la Turquie, l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Allemagne et le Japon, a noté M. de Zayas. La réforme du Conseil de sécurité est débattue depuis plus de 40 ans.

