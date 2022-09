https://fr.sputniknews.africa/20220923/les-occidentaux-sinteressent-aux-referendums-quand-ca-va-dans-leur-sens-selon-un-humanitaire-1056270494.html

"Les Occidentaux s’intéressent aux référendums quand ça va dans leur sens", selon un humanitaire

Il n’est pas surprenant que les Occidentaux voient d’un mauvais œil les récents référendums de rattachement à la Russie, explique un humanitaire à Sputnik. La... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Les référendums sur le rattachement à la Russie des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que les régions de Kherson et de Zaporojié ne font pas l’unanimité en Occident. Ce même Occident n’a pourtant pas fait de détail avec l’indépendance du Kosovo, explique à Sputnik l’essayiste français Nikola Mircovic, fondateur de l'association humanitaire Ouest-Est qui aide la population du Donbass.Et l’écrivain de rappeler que les gouvernements européens passent parfois par-dessus la volonté des peuples. La France avait notamment voté contre la Constitution européenne en 2005, avant que celle-ci ne soit reformulée et ratifiée dans le traité de Lisbonne.Ostracisme contre volonté démocratiqueEn Ukraine, les référendums permettent à certaines populations de faire entendre leurs voix. Les populations du Donbass veulent prendre une voie différente de celle de Kiev et leur volonté doit être respectée, souligne Nikola Mircovic.Kiev n’a pas entendu l’appel de ces populations russophones en 2014, et a traité les revendications "par la force et la lance", rappelle encore Nikola Mircovic. Des mouvements extrémistes "radicalement antirusses" ont vu le jour et les habitants du Donbass ont été frappés par une forme d’"ostracisme" qui a débouché sur la guerre civile.Intervention de la RussieAu cours de ce conflit, des crimes ont d’ailleurs été commis par des "bataillons issus de ces mouvements néonazis extrémistes", rappelle encore l’écrivain. Face à l’aveuglement du reste du monde, les populations locales en ont alors appelé à Moscou qui a décidé de prendre le problème à bras-le-corps.Plusieurs centaines d’observateurs internationaux sont actuellement sur place pour scruter le déroulement des référendums dans les territoires concernés. Moscou assure que l’intégration à la Russie pourra se faire rapidement si la population choisit le rattachement.

