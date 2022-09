https://fr.sputniknews.africa/20220922/pres-de-deux-tiers-des-francais-ont-peur-que-la-russie-utilise-larme-nucleaire-1056260001.html

Près de deux tièrs des Français ont peur que la Russie utilise l'arme nucléaire

Près de deux tièrs des Français ont peur que la Russie utilise l'arme nucléaire

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, plus de six Français sur dix (63%) redoutent l'utilisation de l'arme nucléaire par le président russe Vladimir... 22.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que l'opération russe en Ukraine entre dans une nouvelle phase, 63% des Français se déclarent avoir peur que Vladimir Poutine fasse usage de l'arme nucléaire, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS.Les femmes qui se montrent plus inquiètes (70%) que les hommes (56%), alors que les moins de 35 ans sont globalement aussi inquiets (62%) que les plus de 50 ans (68%).Quant aux sensibilités politiques des personnes interrogées, 70% des électeurs de gauche et du centre disent avoir peur d'une utilisation de l'arme nucléaire, alors que chez les sondés proches de la droite cet indice s'élève à 58%.Mercredi 21 septembre, le Président russe avait promis d'"utiliser certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple", accusant l'Occident de vouloir "détruire" la Russie.

