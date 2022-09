https://fr.sputniknews.africa/20220922/entre-le-maroc-et-le-malawi-plus-defforts-pour-la-cooperation-dans-lagriculture-et-la-sante-1056254189.html

Entre le Maroc et le Malawi, plus d'efforts pour la coopération dans l'agriculture et la santé

Entre le Maroc et le Malawi, plus d'efforts pour la coopération dans l'agriculture et la santé

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Malawi dans plusieurs domaines, particulièrement les secteurs agricole et de la santé, a été au centre... 22.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-22T08:27+0200

2022-09-22T08:27+0200

2022-09-22T08:27+0200

maroc

malawi

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1045692781_0:154:3041:1864_1920x0_80_0_0_7c32a624f2f74ac57b09e1094c2b7213.jpg

Les discussions avec le ministre malawite de l'Agriculture, M. Lobin C. Lowe et le Secrétaire général du département, M. Peter Gatirau Munya, ont permis aux deux parties d’examiner les moyens devant permettre de tirer profit des opportunités d'investissement offertes aux acteurs économiques dans le domaine agricole, afin de consolider la coopération bilatéralePar ailleurs, le Chargé d'Affaires a eu le même jour des entretiens avec le Vice-ministre de la Santé, M. Enock Phale, en présence du Secrétaire Général du département, M. Bestone Chisamile.Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de la santé, y compris la coopération technique.Le responsable malawite a, à cette occasion, salué les excellentes relations entre les deux pays et la coopération qui s’étend à plusieurs domaines.

maroc

malawi

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

maroc, malawi, maghreb