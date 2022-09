https://fr.sputniknews.africa/20220921/onu-le-maroc-continuera-a-faire-preuve-de-fermete-dans-sa-lutte-contre-la-traite-des-etres-humains-1056243166.html

Onu: Le Maroc continuera à faire preuve de fermeté dans sa lutte contre la traite des êtres humains

Onu: Le Maroc continuera à faire preuve de fermeté dans sa lutte contre la traite des êtres humains

Le Maroc continuera à faire preuve de fermeté dans ses efforts de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains, a souligné, mardi à New York, le Chef... 21.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-21T07:39+0200

2022-09-21T07:39+0200

2022-09-21T07:39+0200

aziz akhannouch

maroc

onu

assemblée générale des nations unies

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1054483229_0:49:3073:1777_1920x0_80_0_0_821f37b98737281d1de92bb36c1b5f09.jpg

Dans son intervention au nom du Maroc au débat général de la 77è session de l'Assemblée générale des Nations Unies (13-27 septembre courant), M. Akhannouch a indiqué que ces réseaux représentent une "menace grave" à la souveraineté et à la stabilité des pays, ainsi qu’à la sécurité des personnes.Il a, par ailleurs, relevé que le Maroc poursuivra le renforcement de la dynamique de gestion globale, solidaire et humaine de la question migratoire dans le cadre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile, lancée par SM le Roi Mohammed VI en 2013.Relevant l’impact direct des crises sécuritaires globales sur les mouvements migratoires dans le monde, le Chef du gouvernement a affirmé que dans le droit fil de la vision perspicace de SM le Roi, le Maroc demeure attaché aux fondements du Pacte mondial des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté à Marrakech en décembre 2018.M. Akhannouch a rappelé, dans ce cadre, que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses hautes instructions, à l’occasion du 66è anniversaire de la création des Forces armées royales, pour la mise en place d’un centre marocain multidisciplinaire de maintien de la paix, avec pour mission de former et de soutenir les compétences nationales et étrangères, notamment sur le continent africain et ce, en partenariat avec les Nations Unies et certains pays amis, afin de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationales.

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

aziz akhannouch, maroc, onu, assemblée générale des nations unies, maghreb