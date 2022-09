https://fr.sputniknews.africa/20220921/le-president-centrafricain-plaide-pour-une-reforme-profonde-de-lonu-produit-dune-ere-revolue-1056251623.html

Le Président centrafricain plaide pour une réforme "profonde" de l’Onu, "produit d’une ère révolue"

Le Président centrafricain plaide pour une réforme "profonde" de l’Onu, "produit d’une ère révolue"

La multiplication des crises dans le monde témoigne du fait que l'Onu "est le produit d’une ère révolue" et doit être remodelée, a déclaré le Président... 21.09.2022, Sputnik Afrique

Dans son allocution à la 77ème Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, a lancé un appel "à une réforme profonde de l’Onu et à l’élargissement du Conseil de sécurité, pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents".Selon lui, si les questions portant sur la sécurité, la paix, l’environnement et la santé entrent dans une phase "critique" dans le monde, "les signaux d’alerte sont méprisés au profit des intérêts économiques, géopolitiques" par certaines puissances.Face à "d’énormes sacrifices"Faustin-Archange Touadéra a également indiqué que les efforts de développement de la République centrafricaine ont été empêchés par des crises sécuritaires et sanitaires d’envergure, aggravées par le "déficit persistant" de l’aide financière de la communauté internationale.

