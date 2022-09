https://fr.sputniknews.africa/20220921/incendie-maitrise-sur-un-site-nucleaire-en-france-1056252530.html

Incendie maîtrisé sur un site nucléaire en France

Incendie maîtrisé sur un site nucléaire en France

Un incendie déclenché par une imprimante mercredi dans un atelier contenant de l'uranium à l'usine Framatome de Romans-sur-Isère (Drôme) a été "maîtrisé" et... 21.09.2022, Sputnik Afrique

L'événement, dû à une "imprimante qui a pris feu", a duré environ une heure, selon l'inspecteur en chef de l'ASN Christophe Quintin. Le départ de feu a été maîtrisé par des moyens internes à l'entreprise. Séparément, une quarantaine de pompiers, "dont les équipes spécialisées en risques technologiques", sont arrivées sur place, a indiqué la préfecture de la Drôme.L'usine emploie 950 personnes, elle fabrique du combustible pour des réacteurs, à la fois pour des électriciens et des centres de recherche.Le feu a été détecté à 16H25, selon la préfecture, et l'exploitant a informé l'ASN à 17H10, selon cette dernière.L'imprimante a pris feu dans un endroit où des matières nucléaires étaient stockées dans des "boîtes en plexiglas", a précisé M.Quintin. Cet uranium était solide.Sur place se trouve également 1,7 kg d'uranium sous forme de poudre de récupération, mais "assez loin du foyer", a-t-il ajouté.Le feu a démarré dans un local de 20 mètres carrés, selon la préfecture.Le personnel a été évacué, la production dans ce bâtiment arrêtée et l'ensemble des locaux, au sein de l'usine, ont été mis en sécurité, selon l'exploitant.

