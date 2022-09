https://fr.sputniknews.africa/20220921/gaspillage-alimentaire-lue-jette-plus-de-nourriture-quelle-nen-importe-1056249790.html

Gaspillage alimentaire: l’UE jette plus de nourriture qu’elle n’en importe

Gaspillage alimentaire: l'UE jette plus de nourriture qu'elle n'en importe

2022-09-21

En pleine crise alimentaire qui touche pour l'instant surtout l'Afrique, aggravée par celle de l’énergie et la guerre des sanctions, l'Union européenne jette à la poubelle plus de produits alimentaires qu'elle n'en importe, découle-t-il d'un rapport de Feedback, un groupe de campagne qui se donne pour tâche de "régénérer la nature en transformant notre système alimentaire".En 2021, l'UE a importé près de 138 millions de tonnes de produits agricoles, d'une valeur totale de 150 milliards d'euros. Dans le même temps, 153,5 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées dans l'UE chaque année, estime le rapport. Les volumes de nourriture jetée dépassent donc de 15 millions de tonnes ceux de nourriture importée. Ce chiffre a presque doublé par rapport aux estimations précédentes.La situation empireCe gaspillage alimentaire coûte aux entreprises et aux ménages européens environ 143 milliards d’euros par an. Il est en outre à l’origine de 6% des émissions totales de gaz à effet de serre de l’UE, précise Feedback.En attendant, la crise alimentaire mondiale prend de l'ampleur. Au sein même de l'UE, 33 millions de personnes ne peuvent pas s'offrir un repas de qualité tous les deux jours, révèle l’organisation environnementale.La quantité de blé gaspillée dans l'UE est d'environ la moitié du volume du blé exporté d'Ukraine et un quart des autres exportations de céréales, selon de nouvelles recherches citées par le rapport.Réduire le gaspillageLe gaspillage alimentaire est un problème clé en matière de droits de l'homme et de sécurité sociale, étant donné que la réduction de ce gaspillage peut jouer un rôle dans la réduction de l'insécurité alimentaire.L'UE doit ainsi adopter des objectifs contraignants en vue de réduire le gaspillage alimentaire, appelle le rapport. La Commission européenne devrait en effet proposer d’ici la fin de l’année des objectifs contraignants afin de réduire ce gaspillage, relate le magazine belge Moustique.

