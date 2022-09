https://fr.sputniknews.africa/20220920/iran-la-france-condamne-larrestation-et-la-mort-dune-jeune-femme-1056232154.html

Iran: la France condamne l'arrestation et la mort d'une jeune femme

La France a qualifié lundi de "profondément choquantes" l'arrestation par la police des moeurs iranienne d'une jeune femme et sa mort en détention, dans une... 20.09.2022, Sputnik Afrique

Le décès de Masha Amini, 22 ans, arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour "port de vêtements inappropriés" par la police des moeurs, chargée d'imposer aux femmes le code vestimentaire strict de la République islamique, a suscité une vague de colère en Iran, où le président Ebrahim Raïssi a demandé l'ouverture d'une enquête. Plusieurs manifestations ont eu lieu dimanche et lundi dans le pays.La France appelle à une "enquête transparente (...) pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame", et réaffirme "son engagement constant et déterminé, partout dans le monde, à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles".Masha Amini est tombée dans le coma trois jours après son arrestation et est décédée à l'hôpital, selon la télévision d'Etat et sa famille.Le chef de la police de Téhéran, le général Hossein Rahimi, a rejeté les accusations de mauvais traitement, déplorant "un incident regrettable".

