Des Iraniennes brûlent leur hijab après la mort d’une femme arrêtée par la police des mœurs

Des manifestations frappent l’Iran suite à la mort d’une jeune femme arrêtée pour avoir mis son hijab de manière incorrecte. Pour se révolter face à ce décès... 19.09.2022, Sputnik Afrique

La mort de la jeune Iranienne Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des mœurs, a bouleversé l’Iran. Elle avait été arrêtée pour avoir enfreint les règles du port du hijab.Ce week-end, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays, relate la chaîne Iran International. En outre, en signe de protestation, certaines femmes ont enlevé leur hijab, allant jusqu’à publier sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos d'elles-mêmes se coupant les cheveux ou brûlant leur tenue religieuse. Le hashtag #MahsaAmini a gagné en popularité.Que s’est-il passé?Selon la chaîne de télévision, la jeune femme a perdu connaissance dans le centre de détention deux heures après avoir été arrêtée par la police.Comme l’expliquent les forces de l’ordre, Mahsa Amini est morte d'une "crise cardiaque", mais son père affirme qu'elle a été battue. Il précise que d’autres femmes détenues le même jour le confirment, mais n'osent pas parler publiquement.Les sources de la chaîne Iran international à l’hôpital, où Mme Amini a été hospitalisée, ont déclaré qu’elle y avait été transportée "sur le point de mourir" et était dans le coma avec de "nombreux coups à la tête"."Je ne veux pas mourir"Si les premières protestations ont eu lieu dans la ville natale de Mahsa Amini, à Saqqez, et à Senendej, dimanche, des étudiants de l’Université de Téhéran ont également protesté sur le campus.Ils ont porté des banderoles avec les slogans "Femmes, Vie, Liberté" et "Je ne veux pas mourir".Le Président Raïssi a chargé le chef du ministère de l'Intérieur d'enquêter de toute urgence et avec une précision particulière sur la mort de Mahsa Amini et a exprimé ses condoléances à sa famille. Aujourd'hui, le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique au Kurdistan est venu personnellement présenter ses condoléances.

