Sahara occidental: le FC Toulouse publie une carte du Maroc et provoque un tollé en ligne

Une publication controversée du FC Toulouse l’a mis sous le feu des critiques sur Twitter. Alors que la carte du Maroc apparaissant sur son compte incluait les... 19.09.2022, Sputnik Afrique

maroc

sahara occidental

front polisario

football

Le Toulouse Football Club s’est retrouvé au cœur d’une polémique sur le dossier sahraoui il y a quelques jours.Un de ses joueurs, l’attaquant Zakaria Aboukhlal, a été sélectionné pour un stage d’un mois chez les Lions de l’Atlas, ce qui signifie presque certainement sa présence durant la prochaine coupe du monde au Qatar.Un événement à célébrer. Le FC a donc félicité cet international marocain via un tweet, mais en choisissant une photo qui a par la suite déclenché un vif tollé. Sur celle-ci se trouvait le joueur en question avec en fond une carte du Maroc incluant des territoires sahraouis contestés.Nombreux sont ceux ayant critiqué le choix de l’image et épinglé le FC de "mélanger la politique et le football". Ce dernier a donc supprimé le tweet et publié des explications:La cause sahraouieC’est depuis des décennies que la question du Sahara occidental oppose le Maroc au Front Polisario, soutenu par Alger. Contrôlant près de 80% de ce territoire, Rabat propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Mais le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'Onu. En août 2021, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en raison de ces profonds désaccords.

maroc

sahara occidental

