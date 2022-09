C’est une belle prise de la part de la gendarmerie ivoirienne. Le 16 septembre dernier, la compagnie de l’escadron de Korhogo a intercepté trois motocyclettes à M’Bengué dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle a annoncé avoir saisi 3.750 munitions de calibre 12 ainsi que 101 cartons contenant des produits pharmaceutiques non enregistrés en Côte d’Ivoire. Les motocyclettes ayant servi au transport des articles prohibés ont été confisquées.Des saisies importantes ces derniers moisEn mai dernier, des agents de l’Unité de lutte contre la grande criminalité (ULGC) ont saisi près d’Abidjan une importante quantité d’armes de guerre. 13 obus, 6 grenades, près de 3.000 munitions, un lance-roquettes, un mortier et des chargeurs avaient été retrouvés. Plusieurs suspects ont été interpellés lors de l’opération.

Les gendarmes ivoiriens saisissent plus de 3.000 munitions dans le nord

