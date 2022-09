https://fr.sputniknews.africa/20220918/de-quoi-ont-parle-le-president-de-la-cote-divoire-et-le-pape-au-vatican-1056216829.html

De quoi ont parlé le Président de la Côte d’Ivoire et le Pape au Vatican?

Les relations bilatérales, la paix dans le monde, la sécurité dans le Sahel... Le chef de l’État ivoirien a eu un entretien avec le pape François au Vatican le... 18.09.2022, Sputnik Afrique

Lors de sa visite officielle au Vatican, le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, accompagné de sa femme, Dominique Ouattara, et d’autres politiciens, a eu une rencontre avec le pape François.Selon un communiqué paru sur le site de la présidence ivoirienne, cela s’inscrit dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et le Saint-Siège.Le texte indique que l’entretien a été l’occasion de se féliciter de la qualité des relations bilatérales et d’évoquer des questions d’intérêt commun: la paix dans le monde, le dialogue inter-religieux, la solidarité internationale, la lutte contre les inégalités et le raffermissement de la coopération entre les deux États.Le Sahel mentionnéPlus concrètement, d’après le portail Vatican News, ils ont aussi abordé certains aspects de la situation sociale et économique de la Côte d’Ivoire dans le cadre du processus de réconciliation. La contribution de l’Église catholique dans les domaines de l’éducation et de la santé, appréciée, a également été soulignée.Le Pape et le Président n’ont pas manqué d’échanger sur la situation internationale, notamment "en ce qui concerne les pays d’Afrique occidentale et la région du Sahel, ainsi que la sécurité régionale".C’est la deuxième fois qu’Alassane Ouattara se rend au Vatican, après une première visite en novembre 2012.

