La Suisse signe le contrat d’achat des F-35 avec les États-Unis

La Suisse signe le contrat d’achat des F-35 avec les États-Unis

Le contrat pour l'acquisition de 36 avions de combat américains pour un peu plus de 6 milliards de francs a été signé ce lundi 19 septembre

Le directeur général de l’armement Martin Sonderegger et le chef de projet Darko Savic ont signé lundi chez Armasuisse le contrat avec le gouvernement américain pour l’acquisition de 36 avions de combat de type F-35A. Selon ses termes, les premiers appareils doivent être livrés en 2027. Les F-35A remplaceront la flotte actuelle de F/A-18 Hornet et de F-5 Tiger. L’achat est ainsi entériné suite à l’adoption du crédit d’engagement par le parlement suisse le 15 septembre dernier, indique Armasuisse dans un communiqué. Le montant du contrat est évalué à six milliards de francs suisses.Depuis l'annonce du choix des chasseurs américains, de nombreux critiques ont été émises dans le pays quant à la procédure d'évaluation, sur le choix de l'avion, les coûts réels, ainsi que sur la gestion des risques.

