Le Parlement suisse approuve l'achat de 36 avions F-35

La commission du Conseil national (chambre basse du Parlement) "demande au Conseil d'approuver l'achat de 36 avions de combat F-35A par 17 voix contre 8", a déclaré le Parlement dans un communiqué.Selon la commission, les autorités suisses n'avaient pas d'autre choix que d'acheter ce type d'avions car il avait montré les meilleurs résultats en termes d'efficacité et de coûts parmi les quatre types d'avions de combat que le gouvernement avait évalués.L'achat de 36 avions de combat F-35A sera examiné plus en détail par la chambre basse du Parlement le 15 septembre.En 2021, la Suisse a choisi les avions de combat F-35A de fabrication américaine pour les besoins de l'armée. L'accord prévoit l'acquisition de 36 appareils pour une valeur de plus de 6 milliards de dollars. Le gouvernement suisse a déclaré que les F-35 avaient "les meilleures performances" à un "prix bas".Le Parti social-démocrate suisse et le Parti des Verts se sont opposés à l'accord en lançant l'initiative "Stop F-35" et ont commencé à collecter des signatures pour tenir un référendum sur cette question. L'initiative a été signée par 120 000 personnes avant d'être remise au gouvernement.Fin août, le gouvernement suisse a annoncé l'impossibilité d'organiser un référendum sur la question avant l'expiration de l'offre de vente américaine le 31 mars 2023.

