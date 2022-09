https://fr.sputniknews.africa/20220918/une-solution-a-la-crise-energetique-un-accord-sur-un-gazoduc-signe-entre-le-maroc-et-le-nigeria--1056215551.html

Une solution à la crise énergétique? Un accord sur un gazoduc signé entre le Maroc et le Nigéria

Une solution à la crise énergétique? Un accord sur un gazoduc signé entre le Maroc et le Nigéria

Rabat a signé un mémorandum d’entente avec Abuja sur le projet du gazoduc Nigéria-Maroc. Il devra alimenter l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest et... 18.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-18T10:14+0200

2022-09-18T10:14+0200

2022-09-18T10:14+0200

maroc

nigeria

gazoduc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1055191086_0:1615:2048:2767_1920x0_80_0_0_d9429a67e4e9e090b13882fc7f8b8720.jpg

Un mémorandum d’entente sur un projet de gazoduc reliant le Nigéria au Maroc a été signé le 15 septembre à Rabat, selon un communiqué publié sur le site de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).Conclu entre la CEDEAO, le Nigéria et le Maroc, il doit aussi approvisionner l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, laquelle éprouve maintenant des problèmes en cherchant à réduire sa dépendance au gaz russe.Cet accord confirme l’engagement de la Communauté économique et l’ensemble des 16 pays concernés par le gazoduc "à contribuer à la faisabilité de cet important projet".Ce dernier, entre autres, permettra au Ghana, à la Côte d’Ivoire, au Sénégal et à la Mauritanie d’exporter leur excédent de gaz naturel.D’après le communiqué, il "longera la côte ouest-africaine depuis le Nigéria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie pour prendre fin au Maroc".Il devra être connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen.Le plus long gazoduc sous-marinLe projet a été lancé en 2016 par le roi du Maroc, Mohammed VI, et le Président nigérian, Muhammadu Buhari.Avec une longueur annoncée de 5.660 km, il devrait devenir le plus long gazoduc sous-marin au monde.Cette signature se produit après que l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc fin août 2021. Alger a privé Rabat de son gaz en fermant en octobre le gazoduc Maghreb-Europe, qui acheminait du gaz algérien à l’Espagne et transitait par le Maroc.Depuis, Rabat cherche à diversifier les pistes pour couvrir ses besoins.

maroc

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, nigeria, gazoduc