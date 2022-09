Le Premier ministre du Sénégal, a dévoilé samedi soir la liste des membres de son gouvernement composé de 38 ministres dont huit femmes.M. Amadou Ba, 61 ans, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'économie, est la 4-ème personnalité à être nommée à ce poste, après Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Boun Abdallah Dionne.Voici la liste du nouveau gouvernement approuvé par le Chef de l'Etat Macky Sall:Il s'agit de:

Sénégal: la liste des membres du gouvernement d'Amadou Ba dévoilée

Le gouvernement comprend 38 ministres dont huit femmes et huit jeunes. Certains ministres, comme Mme Aissata Tal Sall, ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et le ministre de l'Intérieur, M. Félix Antoine Diome, ont été reconduits dans l'actuelle équipe.