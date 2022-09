https://fr.sputniknews.africa/20220918/des-su-25-russes-en-action-lors-de-loperation-speciale-en-ukraine---video-1056217894.html

Des Su-25 russes en action lors de l’opération spéciale en Ukraine - vidéo

Des Su-25 russes en action lors de l'opération spéciale en Ukraine - vidéo

La mission des Su-25 russes lors de l’opération spéciale a été relayée par la Défense russe. Les pilotes ont détruit des positions fortifiées et camouflées... 18.09.2022, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

russie

ukraine

su-25

opération spéciale

Le ministère russe de la Défense a montré le 18 septembre des avions Su-25 effectuant une mission de combat dans la zone de l'opération militaire spéciale.Dans la vidéo, les équipages attaquent des installations et des équipements militaires ukrainiens à une altitude extrêmement basse.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a supprimé 293 avions, 155 hélicoptères, 1.981 drones, 375 systèmes de défense antiaérienne, 5.022 chars et autres véhicules blindés, 837 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.397 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.680 véhicules militaires.

