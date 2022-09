https://fr.sputniknews.africa/20220918/crise-de-lelectricite-en-afrique-du-sud-la-duree-des-coupures-par-jour-augmente-1056217705.html

Crise de l’électricité en Afrique du Sud: la durée des coupures par jour augmente

En Afrique du Sud, la durée des délestages électriques a augmenté ce 18 septembre jusqu’à 10 heures par jour en raison d’une importante panne, a déclaré le premier producteur d’électricité du pays.Une nouvelle série de coupures d’électricité a commencé le 6 septembre à cause du matériel trop vieux. Leur durée a progressivement augmenté jusqu’à 10 heures."Nous adjurons la population d’économiser l’électricité", conclut-il.La situation se dégradeDe juin à août, l’Afrique du Sud a subi l’une des périodes les plus durables de délestages électriques, avec des coupures pouvant durer jusqu’à 9 heures et demie par jour.Par conséquent, le PIB du deuxième trimestre a baissé de 0,7% en comparaison avec le premier.La gestion d’électricité se détériore d’année en année cette dernière décennie. En cause: l’usure de l’équipement des centrales à charbon et le manque de maintenance. Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux électriques, Eskom a besoin de 71 milliards de dollars d’investissements.

