Zelensky rappelle le "passé nazi" de Berlin face à son refus de livrer des chars

"C'est un mystère pour nous: nous demandons actuellement des chars Leopard ou des chars Martre, et l'Allemagne fournit des véhicules blindés de type Dingo. Cela aussi est utile, et nous vous en sommes reconnaissants. Mais ce n'est pas ce dont nous avons le plus besoin au combat", a déclaré M. Kouleba dans un entretien mis en ligne par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).