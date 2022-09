https://fr.sputniknews.africa/20220916/la-raison-pour-laquelle-berlin-ne-livre-pas-de-chars-a-kiev-selon-un-haut-responsable-du-bundestag-1056203130.html

La raison pour laquelle Berlin ne livre pas de chars à Kiev, selon un haut responsable du Bundestag

La raison pour laquelle Berlin ne livre pas de chars à Kiev, selon un haut responsable du Bundestag

Il existe un consensus qui ne permet pas à Berlin de fournir des chars de style occidental à Kiev, selon le co-président du Parti social-démocrate d’Allemagne... 16.09.2022, Sputnik Afrique

Alors que l’Ukraine continue sans succès d’implorer l’Allemagne de livrer les chars Leopard 2, le refus allemand se base sur une décision des pays de l’Occident, signale ce 15 septembre l’agence ARD, se référant au co-président du Parti social-démocrate d’Allemagne, Lars Klingbeil.Dans le même temps, M.Klingbeil s’attend à ce que Berlin "s'occupe chaque jour de ce qui se passe réellement en Ukraine et de la prochaine étape que nous pouvons franchir".L’agence rappelle aussi qu’Olaf Scholz a insisté à plusieurs reprises que la livraison de chars modernes ne serait pas prise au niveau national.Entre-temps, Ursula von der Leyen a récemment exigé des Vingt-Sept de réaliser la demande de Kiev. La route qui ne mène nulle partAyant donné et en donnant des armes létales à Kiev, l’Allemagne a franchi une "ligne rouge", a déclaré ce 12 septembre, l'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergueï Netchaïev.Selon lui, Berlin n'aurait pas dû entreprendre ces démarches "y compris compte tenu de la responsabilité morale et historique à l'égard de notre peuple pour les crimes des nazis pendant la Grande Guerre patriotique [de 1941-45]".Selon M.Netchaïev, pour Berlin c’est une route qui ne mène nulle part, "soumettant à l’érosion" la réconciliation des peuples russe et allemand.

