https://fr.sputniknews.africa/20220912/berlin-a-franchi-une-ligne-rouge-selon-lambassadeur-russe-en-allemagne-1056155754.html

Berlin a franchi une "ligne rouge", selon l'ambassadeur russe en Allemagne

Berlin a franchi une "ligne rouge", selon l'ambassadeur russe en Allemagne

Étant donné les pertes colossales qu'a causées l'Allemagne nazie au peuple russe lors de la Seconde Guerre mondiale, Berlin n'aurait pas dû soutenir l'Ukraine... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T14:42+0200

2022-09-12T14:42+0200

2022-09-12T14:42+0200

donbass. opération russe

allemagne

ukraine

russie

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1056155606_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_afa76d81c86ab7bcdae14dbab2551909.jpg

Alors que les troupes ukrainiennes ont lancé une contre-offensive sur l’axe sud de l’opération militaire spéciale, Kiev ne cesse d'exiger de nouvelles livraisons d'armes. Berlin hésite toujours à lui en fournir des lourdes. Mais son soutien à Kiev est condamné par la diplomatie russe.L'Allemagne a ainsi franchi une "ligne rouge" lorsqu'elle a entamé les livraisons de ses armes létales à l'Ukraine, a déclaré, dans une interview au quotidien russe Izvestia l'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergueï Netchaïev.Elle n'aurait pas dû entreprendre ces démarches "y compris compte tenu de la responsabilité morale et historique à l'égard de notre peuple pour les crimes des nazis pendant la Grande Guerre patriotique [de 1941-45]", selon lui.Bourrer l'Ukraine d'armes, "comme l'exigent de l'Allemagne ses alliés anglo-saxons de l'Otan", est une route qui ne mène nulle part, ne fait que traîner le conflit en longueur et augmente le nombre de victimes, a-t-il indiqué. Le processus de réconciliation des peuples russe et allemand est "soumis à une érosion", a ajouté le diplomate.Hésitations allemandesLe chancelier Olaf Scholz avait promis à l'Ukraine de nouvelles livraisons d’armes. L’Iris-T, le système de défense aérienne "le plus moderne dont dispose l'Allemagne", sera livré "dans les semaines à venir", a promis la ministre allemande des Affaires étrangères. D'autre part, Annalena Baerbock s'est montrée évasive face à la question de son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, qui a réitéré samedi sa demande de chars Leopard. La Défense allemande avait plus d'une fois indiqué que la Bundeswehr ne pouvait plus fournir des armes à l'Ukraine car ses propres réserves sont épuisées.

allemagne

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

allemagne, ukraine, russie, armes