Un congrès à Dakhla met en avant les nouvelles techniques thérapeutiques en arthroscopie

17.09.2022

Les nouvelles techniques thérapeutiques en arthroscopie ont été mises en avant à Dakhla lors de la 15ème édition du Congrès de la Société marocaine d'arthroscopie et de chirurgie du sport.Cette rencontre scientifique de deux jours (16 et 17 octobre) réunit des experts nationaux et internationaux de l’arthroscopie venant de la Tunisie, l’Égypte, les États Unis, la Suisse, le Portugal, la France et l'Espagne, pour débattre de plusieurs thèmes d’actualités et de l’expérience des différentes structures hospitalo-universitaires dans la prise en charge de la pathologie de l’arthroscopie.Organisée sous le thème "la cheville traumatique et l’enseignement de l’arthroscopie au Maroc", cette édition se propose également de servir de plateforme pour promouvoir les échanges de connaissances, d’informations, d’expériences et d’expertises entre spécialistes du domaine, tout en leur permettant de s’ouvrir sur les dernières nouveautés technologiques et les pratiques en cours à l’échelle internationale.S’exprimant à cette occasion, le président de la Société marocaine d’arthroscopie et de chirurgie du sport, Yassir EL Andaloussi a souligné que cette rencontre constitue un carrefour d’échange scientifique et une plateforme incontournable de formation continue de tout chirurgien orthopédiste avide de connaissances et de nouveautés.M. EL Andaloussi, qui est également professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd, a fait part de l’engagement de la Société marocaine d’arthroscopie et de chirurgie du sport, à faire face à de nouveaux défis et à jouer pleinement son rôle en matière de formation médicale et dans la formation continue.Pour sa part, le président du congrès, Pr. Mustapha Fadili a indiqué que le but de ce congrès est de s'ouvrir sur les expériences et techniques internationales et de tisser des relations privilégiées, dans l’optique de parvenir à prodiguer davantage de soins de qualité aux patients.M. Fadili, qui est également chef de service de traumatologie orthopédique au CHU Ibn Rochd, a indiqué que cette édition a pour but de développer et de transmettre les nouvelles techniques et les actualités dans ce domaine, afin d’améliorer la prise en charge des malades.Au menu de ce conclave scientifique figurent plusieurs communications orales, ateliers et séances de e-Posters, en plus des séances plénières sur la chirurgie orthoscopique de l’épaule et de genou, et de deux symposiums dont le premier porte sur la cheville traumatique, tandis que le second concerne l’enseignement de l’arthroscopie au Maroc.Cette édition récompense le CHU d’Oujda qui a présenté les meilleurs travaux scientifiques durant le congrès précédent, en faveur du développement de l’arthroscopie au Maroc.Cette 15ème édition a été marquée par la participation de conférenciers marocains et étrangers de renom et par la présence de présidents de plusieurs sociétés étrangères, notamment la Société francophone d’arthroscopie (SFA), l’Association espagnole d’arthroscopie (AEA), la Société espagnole du genou (SEROD), la Société d’arthroscopie tunisienne (TSSAS) et la Société d’arthroscopie égyptienne (EGAA).La "SMA" est une association ayant pour but de contribuer au développement de la recherche, de l’étude et de la diffusion des techniques diagnostiques et chirurgicales orthoscopiques et de la chirurgie du sport au Maroc.

