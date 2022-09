https://fr.sputniknews.africa/20220917/macron-demission-manifestations-a-paris--images-1056212241.html

"Macron, démission!": manifestations à Paris – images

Plusieurs manifestations se sont déroulées ce 17 septembre dans la capitale française. Des soutiens du parti Les Patriotes ont exigé la sortie de la France de... 17.09.2022, Sputnik Afrique

Nouveau week-end de mobilisation à Paris entre Gilets jaunes et partisans de Florian Philippot, chef du parti Les Patriotes ce 17 septembre.Le cortège des Patriotes, "la manif de résistance", comptait plusieurs milliers de participants, a rapporté un correspondant de Sputnik sur place.M.Philippot a appelé à se battre contre "l’UE, l’euro, les sanctions anti-russes, la guerre de l’Otan, la destruction de l’outil énergétique par l’UE".Les manifestants scandaient des slogans et arboraient des pancartes appelant le Président français à démissionner.Des Gilets jaunes ont investi de nouveau les rues parisiennes dans trois cortèges déclarés. Depuis presque quatre ans qu’il existe, le mouvement s’oppose aux injustices sociales et réclame le départ du gouvernement.Pour l’heure, aucun chiffre officiel sur le nombre de manifestants n’est disponible.

