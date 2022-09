L’Ukraine perd 25 obus de HIMARS et 50 nationalistes en 24h, annonce la Défense russe

https://fr.sputniknews.africa/20220917/lukraine-perd-25-obus-de-himras-et-50-nationalistes-en-24h-annonce-la-defense-russe-1056207297.html

En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu 50 nationalistes du bataillon Kraken et 25 obus pour les lance-roquettes HIMARS dans plusieurs régions... 17.09.2022, Sputnik Afrique

En 24 heures les systèmes de défense antiaérienne russes ont abattu huit drones dans plusieurs régions ukrainiennes. 25 obus de lance-roquettes HIMARS et d’Olkha ont été également détruits près de Novaya Kakhovka, dans la région de Kherson.Quatre dépôts de munitions stockées par l’armée ukrainienne ont été détruits dans la région de Kharkiv et de Zaporojié, ainsi que cinq postes de commandement ukrainiens et 53 détachements d’artillerie.Les forces armées ukrainiennes ont eu plus de 140 militaires mis hors de combat dans les régions de Kherson et de Nikolaïev, ainsi que cinq chars et 14 unités d’équipement militaire, a déclaré le ministère russe de la Défense.Dans la région de Kharkov, l'aviation russe a visé le bataillon Kraken, neutralisant plus de 50 soldats. Plus de 120 militaires ont été éliminés dans la région de Kherson.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a supprimé 293 avions, 155 hélicoptères, 1.973 drones, 375 systèmes de défense antiaérienne, 4.998 chars et autres véhicules blindés, 837 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.393 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.640 unités de véhicules militaires.

