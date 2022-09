https://fr.sputniknews.africa/20220917/louganda-poursuivra-le-megaprojet-de-totalenergies-malgre-les-critiques-europeennes-1056211047.html

L'Ouganda "poursuivra" le mégaprojet de TotalEnergies malgré les critiques européennes

L'Ouganda "poursuivra" le mégaprojet de TotalEnergies malgré les critiques européennes

L'Ouganda a déclaré poursuivre le projet d'un oléoduc long de 1.400 kilomètres, en partenariat avec TotalEnergie et la Tanzanie. La veille, le parlement...

Le président ougandais Yoweri Museveni a indiqué vendredi qu'il poursuivrait le mégaprojet d'exploitation pétrolière prévu avec le groupe français TotalEnergies malgré une résolution du parlement européen épinglant ses "violations des droits de l'Homme" envers des opposants.Le projet "se poursuivra comme stipulé dans le contrat que nous avons avec TotalEnergies et (le géant pétrolier chinois) CNOOC", a déclaré M. Museveni sur Twitter."Dans tous les cas, notre pétrole sera extrait en 2025 comme prévu. Le peuple ougandais ne doit donc pas s'inquiéter", a-t-il souligné.Un peu plus tôt dans la journée, le Parlement ougandais avait vertement dénoncé la résolution adoptée jeudi par les eurodéputés et épinglant le mégaprojet.Un oléoduc de plus de 1.400 kmTotalEnergies a annoncé en février un accord d'investissement de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et CNOOC, comprenant notamment la construction d'un oléoduc de plus de 1.400 kilomètres reliant les gisements du lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda, à la côté tanzanienne.Dans une résolution non contraignante, le Parlement européen s'est dit "extrêmement préoccupé par les violations des droits de l'Homme" commises dans ces deux pays, citant "arrestations, actes d'intimidation et harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains et les organisations non gouvernementales".Estimant que plus de 100.000 personnes risquent d'être déplacées sur le tracé de l'oléoduc, les eurodéputés ont réclamé un "dispositif de compensation adéquat pour les personnes expropriées". En outre, le Parlement européen demande au groupe TotalEnergies de retarder d'un an le projet afin d'étudier "la faisabilité d'un autre itinéraire permettant de mieux préserver les écosystèmes protégés et sensibles et les ressources en eau de l'Ouganda et de la Tanzanie". Sous les eaux et sur les rives du lac Albert, barrière naturelle de 160 km séparant l'Ouganda de la République démocratique du Congo, repose l'équivalent de 6,5 milliards de barils de brut, dont environ 1,4 milliard récupérables dans l'état actuel des découvertes.Les réserves de l'Ouganda peuvent durer entre 25 et 30 ans avec un pic de production estimé à 230.000 barils par jour.

