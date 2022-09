https://fr.sputniknews.africa/20220916/le-chef-des-instructeurs-russes-explique-leur-mission-principale-en-centrafrique-1056200770.html

Le chef des instructeurs russes explique leur mission principale en Centrafrique

Le chef des instructeurs russes explique leur mission principale en Centrafrique

La Centrafrique, qui a demandé l’envoi de 3.000 instructeurs russes supplémentaires, cherche à renforcer son armée et à rétablir la sécurité dans le pays, a... 16.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-16T17:01+0200

2022-09-16T17:01+0200

2022-09-16T17:13+0200

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103807/79/1038077915_0:119:1501:963_1920x0_80_0_0_e3c61431d74ea6c901ea21ed010d47c8.jpg

La Centrafrique a demandé en août à la Russie de leur envoyer davantage d’instructeurs, alors qu’en toile de fond, les troupes françaises se retiraient du Mali. Cela s’explique principalement par le souhait du pays africain d’améliorer les compétences de son armée, a déclaré à Sputnik le chef de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI).Bien que la montée de la menace terroriste dans le Sahel impacte implicitement la situation générale en Afrique, l’objectif prioritaire reste la formation du personnel qualifié en Centrafrique, poursuit-il.La gendarmerie et la police aussi concernéesEn août, Bangui a fait part, auprès de l’Onu, de son intention d’augmenter le nombre d’instructeurs russes de 3.000 supplémentaires. Plus tard, un groupe comptant 210 personnes est arrivé au pays, portant le nombre total d’instructeurs à 1.345.L’arrivée d’autres petits groupes d’instructeurs est attendue, a noté le directeur de la COSI.Interrogé sur le processus de formation, M.Ivanov a fait savoir que le personnel manquait également dans la gendarmerie et dans la police:C’est la raison pour laquelle le travail réalisé par les instructeurs de la COSI en Centrafrique est "si importante", conclut-il.L’interdiction des livraisons d’armes en Centrafrique a été mise en place le 5 décembre 2013 par le Conseil de sécurité de l’Onu, sur fond de guerre civile déclenchée en 2012.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république centrafricaine, russie, militaires