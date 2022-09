https://fr.sputniknews.africa/20220916/destinees-a-une-mission-de-lonu-ces-armes-auraient-du-servir-a-des-rebelles-en-rca-1056205377.html

Destinées à une mission de l’Onu, ces armes auraient dû servir à des rebelles en RCA

Fin août, l’armée centrafricaine a saisi une cargaison d’armes interdites, destinée à la mission onusienne (MINUSCA). Mais, en réalité, les armes étaient... 16.09.2022, Sputnik Afrique

Confisqué fin août par les forces centrafricaines, un lot d’armes et de munitions illégales était, en effet, destiné à des groupes rebelles dans le pays, a indiqué à Sputnik, le chef de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI).Selon les premiers constats, ces armes et ces munitions auraient du être réceptionnées par le contingent pakistanais de la MINUSCA (la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique).Trafic de diamants et d’orLe chef de la COSI a aussi commenté les hypothèses avancées par certains. L’une des pistes consistait en l’échange d’armes contre de l’or et des diamants. Selon ce responsable, c’est une pratique régulière dans la région.Entre-temps, une enquête onusienne visant à identifier la provenance de cette cargaison est toujours en cours, a-t-il précisé."Il est toutefois évident que le schéma de sortie des ressources minérales de Centrafrique sous-entendait la coopération avec des groupes armés qui contrôlaient à l’époque, de grands gisements de diamants et d’or", conclut M.Ivanov.

