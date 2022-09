https://fr.sputniknews.africa/20220915/une-trainee-de-satellites-delon-musk-met-la-pagaille-chez-les-milices-en-libye-1056189988.html

Une traînée de satellites d’Elon Musk met la pagaille chez les milices en Libye

Une traînée de satellites d’Elon Musk met la pagaille chez les milices en Libye

Un lancement de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk, prenant la forme d’une traînée d’objets lumineux dans le ciel, a inquiété les Libyens. Après des tensions dans... 15.09.2022, Sputnik Afrique

Depuis 2019, SpaceX a déployé près de 3.000 satellites Starlink et effectue environ un lancement par semaine avec ses propres fusées Falcon 9. Ces engins sont destinés à fournir une connexion Internet aux clients dans le monde entier.Dans le cadre de ce projet, près de 12.000 satellites seront déployés au total.La vue de cette traînée lumineuse de 34 appareils, lancés le 11 septembre, a largement occupé les Libyens, relate RFI.Des manœuvres de rivaux?Dans un communiqué, paru le 12 septembre sur son compte Facebook*, le Centre libyen de télédétection et des sciences spatiales a expliqué le phénomène. Il a également rappelé que d’autres lancements de ces appareils étaient prévus.Cependant, cette explication n’a pas convaincu tout le monde. Comme c’est le cas de certaines milices qui n’étaient pas disposées à y croire.Selon le média, elles restent convaincues qu’il s’agissait de drones de milices rivales "qui visent à filmer leurs positions et à les espionner".Des tensions en LibyeDe tels doutes sont causés par le fait que la capitale libyenne a été frappée en août par des combats entre les forces des deux gouvernements antagoniques.Ces derniers se disputent le pouvoir en Libye: l'un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par Fathi Bachagha et soutenu par le camp du maréchal Khalifa Haftar.Les affrontements ont fait 32 morts et 159 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

