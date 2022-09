https://fr.sputniknews.africa/20220915/lukraine-perd-plus-de-600-hommes-au-combat-en-24-heures-annonce-la-defense-russe-1056192417.html

L’Ukraine perd plus de 600 hommes au combat en 24 heures, annonce la Défense russe

En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 600 militaires tués et blessés dans plusieurs régions ukrainiennes, a déclaré le ministère russe... 15.09.2022, Sputnik Afrique

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu douze drones ukrainiens et deux missiles Tochka-U dans les régions de Kherson, de Zaporojié, de Nikolaïev, en République populaire de Donetsk et en République populaire de Lougansk au cours de la même journée. Une trentaine d’obus de lance-roquettes HIMARS et d’Olkha ont été également supprimés dans la région de Zaporojié. Cinq dépôts de munitions stockées par l’armée ukrainienne ont été détruits dans la région de Kharkiv et en République populaire de Donetsk, ainsi que sept postes de commandement ukrainiens et 42 détachements d’artillerie.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a supprimé 293 avions, 155 hélicoptères, 1.960 drones, 374 systèmes de défense antiaérienne, 4.934 chars et autres véhicules blindés, 835 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.387 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.602 unités de véhicules militaires.

