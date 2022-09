https://fr.sputniknews.africa/20220915/ces-aliments-qui-peuvent-nuire-a-la-sante-de-votre-estomac-1056190214.html

Ces aliments qui peuvent nuire à la santé de votre estomac

15.09.2022

Un repas trop copieux ou contenant des aliments particuliers connus pour être nocifs, est en mesure de nuire à la santé de votre estomac, un organe très sensible. Voici quelques produits responsables de l’inconfort digestif.La charcuterieJambons, pâtés, saucissons et autres rillettes sont très riches en sel et peuvent causer une sensation de brûlure d’estomac, indique CNews. En outre, d’après une étude menée par l’Agence nationale de sécurité alimentaire (ANSES), certains éléments de charcuterie contiennent des nitrites de sodium qui augmentent le risque de cancer colorectal.Les sucres et glucides raffinésIls sont présents dans plusieurs produits comme les biscuits sucrés, sodas, chips, pâtes blanches ou encore dans le pain blanc. Ils provoquent des ballonnements ou des crampes d’estomac. La meilleure solution est d’opter pour des produits à base de farine complète, comme le pain complet ou les pâtes complètes.Les plats préparésLes soupes en brique ou lyophilisées, ainsi que les barquettes de repas déjà cuisinés contiennent une trop grande quantité de sodium qui peut endommager la muqueuse de l’estomac et entrainer des maux de ventre. Il est donc préférable de mettre un tablier et de cuisiner soi-même afin de contrôler la quantité de sel.Le caféCette boisson est connue pour ses effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, le café est capable de soulager les maux de tête chez certaines personnes. Cependant, la caféine qu’il contient, irrite beaucoup l’estomac entraînant ainsi de l’inconfort.Les desserts allégésLes fabricants de produits allégés, comme les yaourts, y ajoutent du sucre pour compenser la perte de goût, ce qui favorise l’irritation de l’estomac.La fritureLes aliments frits sont très salés et ainsi difficiles à digérer. Ils engendrent des brûlures d’estomac et des reflux d’acide.Les boissons énergisantesContenant beaucoup de caféine et de stimulants ainsi que de la vitamine B3 hydrosoluble, également appelée niacine, les boissons énergisantes causent des nausées et maux de ventre lorsqu’ils sont consommés avec excès.

