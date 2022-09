https://fr.sputniknews.africa/20220914/saluts-nazis-lors-du-match-om-francfort-ouverture-dune-enquete--video-1056182313.html

Saluts nazis lors du match OM-Francfort, ouverture d'une enquête – vidéo

Saluts nazis lors du match OM-Francfort, ouverture d'une enquête – vidéo

Des supporters allemands se sont faits remarquer en effectuant des saluts nazis en marge de la rencontre OM-Francfort. La préfecture de police de Marseille a... 14.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-14T18:25+0200

2022-09-14T18:25+0200

2022-09-14T18:25+0200

marseille

francfort-sur-le-main

ligue des champions de l'uefa

salut nazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1045375589_0:85:1920:1165_1920x0_80_0_0_1ecb7d377f36bbec3abae3afb4dceb25.jpg

Classée à risque, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Eintracht Francfort, lors de la Ligue des Champions, a été le théâtre de plusieurs incidents. La veille du match, cinq supporters ont été interpellés dans le centre-ville de Marseille lors d’une tentative d’affrontements entre supporters des deux camps. Parmi les individus appréhendés, quatre l’ont été pour port d’arme prohibé, rapporte la Provence.Les deux clubs ont lancé, lors de la conférence de presse avant le match, un appel au calme, en vain. Avant le début de l’évènement, il y a eu des affrontements marqués, cette fois-ci, avec les forces de l’ordre. Ouest France rapporte que dix-sept supporters ont été arrêtés. Parmi ceux-ci, trois supporters allemands pour tentative d’introduction de fumigènes dans le stade. Les autres individus l’ont été pour jets de projectiles, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, violences volontaires, usage de lasers et tentative d’introduction de couteaux. Un fan allemand a été sérieusement blessé.La situation a dégénéré lorsque les supporters allemands sont rentrés dans le stade. Depuis leur parcage, ces derniers ont fait des saluts nazis à plusieurs reprises à destination des supporters marseillais encore à l’extérieur du stade. Sur une vidéo postée sur Twitter, on peut constater que le grillage et la bâche qui servait à séparer les supporters de Francfort de ceux des Marseillais ont été arrachés.Les hostilités se sont poursuivies juste avant le coup d’envoi du match. Les fans de Francfort ont déchiré les filets de leur secteur pour lancer des fumigènes à destination de la tribune occupée par les marseillais, qui ont ensuite répliqué.Ouverture d’une enquêteSi le score du match en faveur de l’équipe de l’Eintracht Francfort n’est qu’anecdotique, la troisième mi-temps sur le terrain judiciaire ne fait que commencer. La préfecture de police a signalé à l’UEFA les incidents et a commencé son travail d’identification des fauteurs de troubles venus d’outre-Rhin, relate le Parisien. Les conséquences pour le club Olympien risquent d’être lourdes. En juin dernier, l’UEFA a infligé au club marseillais une amende de 40.000 euros assortie d’un match à huis clos avec sursis, suite à des incidents lors de la demi-finale de Ligue Europa Conférence et pour le tifo "UEFA Mafia" scandé.

marseille

francfort-sur-le-main

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

marseille, francfort-sur-le-main, ligue des champions de l'uefa, salut nazi