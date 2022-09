https://fr.sputniknews.africa/20220909/des-supporters-de-foot-en-decousent-dans-les-tribunes-a-nice-32-blesses--videos-1056124991.html

Des supporters de foot en décousent dans les tribunes à Nice, 32 blessés – vidéos

09.09.2022

De violents affrontements ont éclaté le 8 septembre entre supporters avant le match de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et le club allemand du FC Cologne.Le coup d’envoi de la rencontre, dans le stade niçois de l’Allianz Riviera, a ainsi été reporté d’une heure.Selon Nice-Matin, tout a commencé par des heurts entre des fans près d’un magasin, mais ils ont été séparés par l’intervention des CRS.Ensuite, la situation s’est dégradée à l’intérieur du stade. Selon le quotidien, moins d’une heure avant le début du match, plus d’une centaine de supporters de Cologne, dont certains cagoulés, ont envahi la tribune de l’OGC Nice pour en découdre.D’après Nice-Matin, il y a eu des jets de fumigènes, coups de poing, coups de pied. De plus, certains hooligans allemands se sont même "armés" de "mange-debout" pour frapper les opposants.Les CRS ont été forcés de faire usage de bombes lacrymogènes à plusieurs reprises pour les disperser.En résultat, au moins 32 personnes ont été blessées, dont une gravement, indique le média. En outre, un supporter a reçu un coup de couteau, mais a réussi à s’en sortir légèrement blessé.Une chute "dangereuse"Sur une vidéo, un fan a chuté de la tribune en tentant d’éviter un fumigène. Il a été grièvement blessé et transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital, relate Nice-Matin.Cité par le quotidien, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, Benoît Huber, a précisé que c’était "un Français, un supporter parisien qui était dans les rangs allemands". Il a poursuivi en disant que l’individu souffrait "d’un traumatisme crânien et thoracique".Des milliers de fans allemandsLe média rapporte que plus de 10.000 supporters de Cologne se sont rendus à Nice, dont certains sans ticket.Ils ont défilé dans le centre-ville avant le match.Certains ont vandalisé la boutique officielle de l’OGC Nice et la statue Apollon, selon le quotidien.L’indignation du maireLes incidents qui n’ont pas passé inaperçus auprès du maire, Christian Estrosi. Il a "déploré les comportements inciviques et scandaleux des supporters de Cologne".Contacté par Nice-Matin, l’élu a affirmé entendre "envoyer la facture au club" de Cologne, car les dégâts pourraient se chiffrer à des dizaines de milliers d’euros.

