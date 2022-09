https://fr.sputniknews.africa/20220914/mali-deux-soldats-tues-dans-une-attaque-a-lengin-explosif-1056175241.html

Mali: deux soldats tués dans une attaque à l'engin explosif

Deux soldats maliens ont été tués et trois blessés dimanche dans une attaque à l'engin explosif improvisé dans l'ouest du pays, revendiquée par les jihadistes...

"Une mission de jonction du régiment des commandos parachutistes a heurté un engin explosif improvisé (EEI) le 11 (septembre) faisant 2 morts et 3 blessés", a indiqué la direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), citée par des médias.Plus tôt, les terroristes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM), affiliés à Al-Qaïda*, avaient revendiqué l'attaque dans un communiqué authentifié par l'ONG américaine SITE spécialisée dans le suivi des groupes radicaux.Le bilan de trois morts et deux blessés a été confirmé par un élu local et une source humanitaire qui a précisé que "les djihadistes occupent toute une zone dans cette région où ils imposent leurs lois".Le Mali fait face depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, des incursions djihadistes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.*Organisation terroriste interdite en Russie

